Cancellieri candidato al Golden Boy: il post della Lazio – FOTO

Cancellieri è tra i candidati al Golden Boy 2022: arriva il post di elogio della Lazio per il suo attaccante

⭐️ Cancellieri inserito tra i 6️⃣0️⃣ candidati alla vittoria del ‘Golden Boy 2022’! Bravo Matte 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/97suuuD8qO — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 17, 2022

Insomma, un riconoscimento non da poco per lui, che contro il Bologna ha convinto tutti per il suo impatto e per alcune sue giocate. E, vista l’età, il futuro è dalla sua parte.