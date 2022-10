Cancellieri guarda avanti: «A testa alta, sempre insieme»

Matteo Cancellieri ha postato su Instagram dopo la cocente sconfitta contro la Salernitana – FOTO

Una sconfitta durissima da mangiare giù e che farà rimuginare i giocatori per alcuni giorni. Ma non c’è tempo da perdere, la stagione scorre veloce e giovedì bisogna centrare la qualificazione al prossimo turno in Europa League, poi si penserà al derby.

Matteo Cancellieri è il primo tra i giocatori della Lazio che ha scelto di postare qualcosa dopo il ko contro la Salernitana. La parola d’ordine è una sola: guardare avanti a testa alta.

POST – «A testa alta, sempre insieme. Forza Lazio».