Cancellieri è sempre grandissimo protagonista in quel di Auronzo di Cadore, come dimostrato dal gol fatto oggi in partitella.

Il tutto è stato ovviamente mostrato su social network dalla stessa Lazio. L’ex Verona ormai sta conquistando tutti, a partire dai tifosi, che stanno scoprendo le sue caratteristiche e qualità.