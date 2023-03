Cancellieri: «Dopo un dominio il ritmo non può calare cosi»

Cancellieri, l’attaccante biancoceleste ai microfoni dei cronisti presenti analizza la prestazione della squadra dopo la sconfitta

Ai microfoni dei cronisti presenti al termine della partita contro l’Az Alkmaar ha parlato in mixed zone Cancellieri, il quale a caldo esterna la sua frustrazione per la sconfitta che complica la qualificazione

PAROLE – È stata una partita complicata. Sapevamo che non bisogna mai sottovalutare l’avversario. Nel primo tempo abbiamo tenuto palla bene, sembravano in dominio, però poi non può calare il ritmo con queste squadre qui e si paga il conto alla fine. C’è ancora tempo per recuperare

LAZIO FERMATA DOPO IL GOL DI PEDRO – A volte può succedere che andando in vantaggio e avendo il gioco sotto controllo, si pensa che possa essere così per tutta la partita. Bisogna sempre tenere il ritmo alto per evitare quello che è successo oggi

PARTITA SOTTOVALUTATA – Non l’abbiamo sottovalutata. Queste partite non bisogna sottovalutarle anche se hai il gioco in mano. Ogni partita è diversa. Ci sono partite in cui riusciamo a fare sempre bene come a Napoli. Altre volte succede che il primo tempo lo facciamo bene ma non riusciamo a buttare la palla dentro per chiudere la partita