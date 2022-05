Cana: «Tifare per la Roma? Non posso, lo faccio solo per Kumbulla»

Lorik Cana non dimentica i suoi anni trascorsi tra le fila della Lazio e, alla vigilia della finale di Conference League…

Lorik Cana è l’ambasciatore della finale di UEFA Europa Conference League a Tirana. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha raccontato l’orgoglio di ospitare una finale europea nel suo paese:

«Da albanese sono certamente orgoglioso per poter accogliere un evento del genere. Del resto per ospitare una finale europea devi avere determinati parametri e questo dimostra la crescita e lo sviluppo del Paese in generale, della sua società e delle infrastrutture».

Ma Lorik non ha dimenticato gli anni passati tra le fila della Lazio e, ai microfoni di A2, ha aggiunto: «Per chi tiferò? Se devo farlo, lo faccio solo per Kumbulla. Non posso tifare per la Roma…».