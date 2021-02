Campedelli: «Il top player del Porto è Sergio Conceiçao»

L’ex presidente del Cesena Igor Campedelli ha parlato dell’ex Lazio Sergio Conceiçao, allenatore del Porto prossimo avversario della Juve

Questa sera torna in campo la Champions League, con le prime partite d’andata degli ottavi di finale. La prima delle tre italiane a scendere in campo sarà la Juventus, che giocherà domani sera in trasferta contro il Porto di Sergio Conceiçao. Proprio dell’ex giocatore della Lazio ha voluto parlare in una lunga intervista l’ex presidente del Cesena Igor Campedelli.

Intervenuto sulle colonne di TuttoSport, ha affermato: «Il top player del Porto è Sergio Conceiçao, un grandissimo allenatore. L’ex ala di Lazio, Parma e Inter è pronto per guidare anche una big italiana. E’ un tecnico completo e vincente. Naturalmente il Porto ha anche diversi giocatori di valore: da Pepe a Marega, da Corona a Taremi. E soprattutto Sergio Oliveira, un centrocampista che segna come un attaccante: ha già realizzato 14 reti. Numeri che non mi stupiscono neanche troppo perché ho conosciuto Oliveira ai tempi del Paok grazie a Cristiano Bacci, l’assistente dell’allenatore Razvan Lucescu».