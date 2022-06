Campagna abbonamenti Lazio: Coppa Italia inclusa nelle tessere

Campagna abbonamenti Lazio, al via la prossima settimana: nelle tessere sarà inclusa anche la Coppa Italia per un totale di 20 partite

La data non è ancora ufficiale, ma – come riporta Il Messaggero – la prossima settimana partirà la campagna abbonamenti della Lazio, per la prossima stagione.

Le nuove tessere – come già rivelato da Marco Canigiani – comprenderanno anche la Coppa Italia, per un totale di 20 partite. Ci saranno inoltre promozioni dedicate per le varie categorie di appartenenza, con la speranza di ricreare quell’effetto di pubblico visto nell’ultima gara contro il Verona.