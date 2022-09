Abbonamenti Lazio, domani riapre la campagna: tutti i dettagli e le info

Campagna abbonamenti Lazio 2022-2023: ecco tutti i dettagli e le date per abbonarsi

La Lazio ha dato i dettagli per la riapertura della campagna abbonamenti 2022-2023. Ecco i dettagli ufficiali.

«Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mister Sarri in questo campionato.

Da giovedì 15 alle ore 16:00 a venerdì 23 alle ore 12:00 settembre si potranno sottoscrivere gli abbonamenti solo ed esclusivamente abbinati alla Eagle Card o alla Millenovecento in modalità online sul portale sslazio.vivaticket.it , presso i punti vendita Vivaticket oppure presso i Lazio Style abilitati.

Ricordiamo che la Campagna Abbonamenti comprende le 16 gare interne di Campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

Abbonamento DIGITALE con MILLENOVECENTO o EAGLE CARD

sul portale sslazio.vivaticket.it (inserendo il proprio codice della tessera sulla pagina dedicata e stampando il segnaposto su un foglio A4)

presso i punti vendita Lazio Style di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda (ricevendo il segnaposto su biglietto termico).

presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

Ricordiamo ai tifosi non in possesso della MILLENOVECENTO o della EAGLE CARD che hanno a possibilità di acquistarle entrambe presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o, solo la MILLENOVECENTO, sul portale sslazio.vivaticket.it .

Invitiamo infine i tifosi in possesso di ABBONAMENTI TRADIZIONALI (cartacei) oppure di MILLENOVECENTO deteriorate o che hanno dato problemi ai tornelli di ingresso allo stadio, di recarsi presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed acquistare una nuova MILLENOVECENTO o in alternativa la EAGLE CARD: il personale addetto provvederà a trasferire l’abbonamento sulla tessera.

