Campagna abbonamenti, la Lazio prepara il lancio: i dettagli

La Lazio è pronto a far partire la propria campagna abbonamenti: da novembre al via le sottoscrizioni per la stagione 2021/2022

Gli stadi, col 75% di capienza possibile, sono tornati a riempirsi. Un dato che fa sicuramente piacere a tutte le società di Serie A che in attesa dell’innalzamento della soglia al 100% possono comunque far ripartire la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022.

Non fa eccezione la Lazio che come riporta il Corriere dello Sport è pronta da novembre a far partire le sottoscrizioni. Dopo la sosta per le nazionali conseguente alla gara contro la Salernitana del prossimo 7 novembre, i tifosi biancocelesti potranno abbonarsi. Dalla gara contro la Juventus fino all’ultima giornata contro il Verona, tredici partite che saranno tutte incluse nell’abbonamento.