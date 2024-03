Calzona racconta Sarri: «Ecco cosa fece inizialmente per me quando eravamo a Napoli»

Calzona, il tecnico del Napoli è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il comandante biancoceleste

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio è intervenuto Calzona, il quale racconta il suo rapporto con Maurizio Sarri soffermandosi su questo aneddoto in particolare

SARRI – L’ho conosciuto tramite un amico in comune. Lui faceva il promotore finanziario, avevo due spiccioli da parte e li ho dati a lui per la gestione, ma finivamo a parlare sempre di calcio. Io ero al Tegoleto, avevano licenziato l’allenatore, e mi hanno chiesto di fare il player-manager. Io però volevo solo giocare e ho suggerito Sarri per la panchina. Abbiamo fatto un’ottima stagione e da lì è nato tutto