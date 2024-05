Calvarese: «Ho fatto il derby di Roma e c’è un clima incredibile. Basti pensare a quante…». Le parole dell’ex arbitro

Gianpaolo Calvarese e il derby della Capitale. Intervenuto ai microfoni de Il Tempo, l’ex arbitro ha parlato dell’atmosfera che si respira all’Olimpico nelle partite tra Lazio e Roma:

PAROLE– «Ho fatto il derby di Roma in tutte le salse e c’è un clima incredibile. Viene vissuto in modo diverso, basti pensare a quante radio parlano di Lazio e Roma. Sono due società che ho arbitrato tante volte e sempre con un rapporto ottimo da entrambe le sponde. Ho sentito un’elettricità diversa in questo derby che viene vissuto da tutti in maniera eterogenea, tutti lo sentono ».