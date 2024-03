Calori: «Gol alla Juve? Ecco cosa ne penso». Il racconto del gol che ha consegnato il secondo scudetto alla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Alessandro Calori ha ricordato il gol segnato alla Juventus, che ha consegnato lo scudetto alla Lazio. Queste le parole dell’ex tecnico della Primavera Biancoceleste:

PAROLE – «Il gol nel 2000? Purtroppo o per fortuna è un gol che me lo ricordano sempre. È stata una cosa anomala, anche come partita. Abbiamo giocato dopo un’ora un quarto il secondo tempo. Ci sono tante cose da raccontare ma le ho ripetute tante volte.»