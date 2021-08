Callejon Lazio, la candidatura dello spagnolo è sempre in ballo

La pista e l’ipotesi Callejon continua a essere valida e percorribile per la Lazio: ecco qual è la situazione legata allo spagnolo

Kostic, Brekalo, Shaqiri e Januzaj. Sono tanti i nomi sul taccuino della Lazio per il reparto offensivo. Ma, secondo quanto rivelato da Tuttosport, andrebbe tenuta d’occhio anche la pista Callejon.

Lo spagnolo sembrerebbe essere in uscita dalla Fiorentina e soprattutto ritroverebbe molto volentieri Maurizio Sarri, già avuto al Napoli. Insomma, non solo Pezzella. I biancocelesti potrebbero davvero guardare con interesse in casa viola.