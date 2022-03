Calisti: «Rinnovo Sarri? Lui sta bene a Roma a patto che...»

Ernesto Calisti ha parlato del rinnovo di Maurizio Sarri ai microfoni di TMW Radio: le sue dichiarazioni

RINNOVO SARRI – «So che Sarri ha un buon rapporto con Lotito e vorrà delle garanzie. Ora si vede una squadra che ha assimilato il suo modo di calcio, gioca bene ma non ha raccolto molto per quello che ha creato. Vorrà delle garanzie prima di prolungare il contratto. Lui sta bene a Roma, a patto che gli prendano i profili giusti. Servirà un bel ritocco soprattutto nel reparto arretrato. Tra centrocampo e attacco è da Scudetto, c’è da lavorare dietro. Se la società lavora per questo, può far divertire tutti».