Lazio e Roma si incontreranno venerdì per il derby della Capitale. L’ex biancoceleste Calisti ha commentato la gara

La Lazio incontrerà la Roma nel prossimo impegno di campionato. Una gara di vitale importanza per entrambe le squadre che Calisti – sulle frequenze di Radiosei – ha analizzato così:

«A Parma la Lazio ha faticato nel primo tempo ma si è ripresa nel secondo. Ha vinto con merito ed era importante fare i tre punti in vista del derby. Importante avere 4 giorni per preparare la gara con la Roma, molti giocatori non sono in perfette condizioni e faticano a recuperare. Inzaghi può rimettere le cose a posto avendo questo arco di tempo a disposizione. A Parma ho visto un Leiva che faceva fatica, lui è fondamentale per gli equilibri della Lazio. Averlo in condizione è fondamentale, perchè la Lazio non ha un centrocampo dinamico.

La Roma, ad esempio, ha giocatori dinamici in mezzo al campo. Bisogna fare attenzione a non perdere palloni in quella zona di campo, perchè loro sono veloci. Caicedo? Si è meritato di essere titolare. Spesso ha tolto le castagne dal fuoco. Lui è un giocatore importante, copre bene la palla, sa fare gol. L’abbiamo tutti criticato, poi è cresciuto tantissimo. Ha delle qualità importanti per questa squadra».