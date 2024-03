Calisti controcorrente: «Io terrei Sarri, pochi bravi come lui. La Lazio dovrebbe cambiare altro»

Ernesto Calisti dice la sua sulla Lazio e sul possibile futuro di Maurizio Sarri: ecco il commento dell’ex giocatore

Intervistato da Tmw Radio, Ernesto Calisti ha così parlato della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE – «Ciclo finito? Io terrei Sarri in realtà. Non andrei a ricominciare un’altra volta, a meno che non ci siano cose irreparabili. La Lazio da quanto non arrivava seconda in classifica e agli ottavi di Champions? E’ vero che rendono al di sotto delle loro possibilità loro, ma non ricomincerei di nuovo. Di allenatori bravi poi ce ne sono, empatici, ma per me lo è anche Sarri. Cambierei molto però tra gli uomini».