Calhanoglu dopo il match: «Napoli forte, ma non ci siamo arresi»

L’ex trequartista del Milan, Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, in merito al match vinto contro il Napoli

Il giocatore turco di proprietà dell’Inter, dopo la vittoria maturata in campo contro il Napoli, ha speso alcune parole per analizzare il risultato e la prestazione dei suoi. Ecco le sue parole:

« Il Napoli ha giocato una partita incredibile, ma noi non ci siamo arresi e ci siamo presi una vittoria molto importante per la classifica e lo scudetto. Rigori? Il mister ha chiesto chi se la sentisse, ed io non mi sono tirato indietro».

