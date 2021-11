L’esultanza di Calhanoglu dopo il rigore del vantaggio durante Milan-Inter ha scatenato le inevitabili ire e reazioni dei tifosi rossoneri

Non poteva essere altrimenti, il gesto di Hakan Calhanoglu verso la sua ex curva ha provocato un putiferio di cui serenamente avremmo fatto volentieri a meno. Anche perché, diciamo la verità, non è che il turco abbia poi tutte queste ragioni da vendere.