Calhanoglu come Luis Alberto? Il paragone di Inzaghi. Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa verso Inter–Milan di Champions League. Le sue parole:

PAROLE– «La sua trasformazione è stata una scelta decisiva: mancando Brozovic ho pensato che Calhanoglu potesse essere la soluzione più ideale. Mi viene in mente anche Darmian visto che non aveva mai giocato difensore in una difesa a tre. Ho la fortuna di allenare giocatori di qualità che si possono riadattare. Ricordo Luis Alberto utilizzato come seconda punta e poi diventata mezzala».