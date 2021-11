Sarri e l’incubo calendario: decisiva la gestione delle risorse

Il calendario della Lazio fino a Natale non ammette sconti: Sarri spera di avere tutti a disposizione per gestire le risorse

Sarri e la sua Lazio si preparano ad un tremendo tour de force. Come riporta il Corriere dello Sport, dalla gara di domani contro la Lokomotiv all’ultima prima di Natale contro il Venezia, otto partite in meno di un mese che indirizzeranno moltissimo le chance di lotta al quarto posto e di accesso agli ottavi di Europa League.

Sarri si augura di avere tutta la rosa a disposizione per cercare di gestire e ottimizzare le risorse: senza il contributo di tutti difficilmente il trend potrà essere positivo. Lokomotiv e Galatasaray in Europa League, Napoli, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Genoa e Venezia in campionato: il destino della Lazio passa da qui.

Lokomotiv Mosca – Lazio giovedì 25/11

Napoli – Lazio domenica 28/11

Lazio – Udinese giovedì 2/12

Sampdoria – Lazio domenica 5/12

Lazio – Galatasaray giovedì 9/12

Sassuolo – Lazio domenica 12/12

Lazio – Genoa venerdì 17/12

Venezia – Lazio mercoledì 22/12