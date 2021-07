Calendario Lazio 2021/2022, ecco quando si giocherà il Derby

Calendario Lazio 2021/2022: arrivano le date del prossimo campionato di Serie A. Ecco quando si giocherà il Derby della Capitale

Sta andando in scena la presentazione del sorteggio per il Calendario del campionato di Serie A 2021/2022 e la stagione della Lazio sta ormai prendendo forma. Una delle partite più importanti per i biancocelesti è, ovviamente, il Derby della Capitale.

La stracittadina contro i giallorossi si disputerà alla sesta giornata il 26 settembre 2021: la gara di andata sarà in casa biancoceleste, mentre il ritorno è in programma alla trentesima giornata per il 30 marzo 2022. Quasi subito, dunque, lo scontro tra Maurizio Sarri e José Mourinho.