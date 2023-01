Calciomercato, Zarate torna in Italia: lo attende un club di B

Zarate, l’ex attaccante della Lazio si appresta ad affrontare una nuova avventura di nuovo in Italia questa volta con il Cosenza

Mauro Zarate sta per tornare in Italia, dove è esploso con le maglie di Fiorentina, Inter ma in particolare della Lazio, club che lo ha fatto conoscere al nostro paese. L’attaccante argentino grazie al lavoro degli agenti è ormai prossimo a vestire la maglia del Cosenza, mancano solo pochi dettagli. A riportare la notizia è Gianluca di Marzio