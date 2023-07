Zaha, l’attaccante che piaceva molto alla Lazio è appena sbarcato in Turchia dove lo attende il Galatasaray

Il futuro di Zaha non sarà alla Lazio ma in Turchia dove lo attende il Galatasaray. L’attaccante secondo quanto riporta Twitter è appena sbarcato ad Instanbul pronto per iniziare la sua nuova esperienza.

