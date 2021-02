Calciomercato, torna Allegri in panchina: principio d’accordo

La Roma avrebbe bloccato Allegri per la prossima stagione. L’ex allenatore della Juve sostituirebbe Fonseca sulla panchina dei giallorossi

Massimiliano Allegri pronto a tornare in panchina dalla prossima stagione. Come riporta in Spagna il sito Todofichajes.com, l’ex tecnico della Juventus avrebbe raggiunto un principio d’accordo per la firma con la Roma per sostituire Fonseca al termine del campionato.

Allegri tornerebbe così in panchina dopo oltre due anni dalla vincente esperienza con la ‘Vecchia Signora’. La Roma dei Friedkin avrebbe dato pieni poteri, in campo e fuori, al tecnico toscano. Condizioni basilari, queste, per accettare le avances del sodalizio giallorosso.