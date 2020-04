Calciomercato, dalla Spagna: il Barcellona scarta Luiz Felipe

Calciomercato, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe “scartato” il brasiliano

Mundo Deportivo per la prima volta ha lanciato la notizia dell’interesse del Barcellona per Luiz Felipe. Sembrava che il club catalano fosse realmente pronto ad una maxi offerta ma oggi è lo stesso giornale a smentire il tutto.

Come riporta il quotidiano infatti pare che Luiz Felipe non abbia passato il “provino”: buon giocatore ma insufficiente per il livello che i tecnici stanno cercando in quella posizione.