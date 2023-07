Calciomercato, Sarri chiede un esterno d’attacco: spunta il nome di un ex Juve

Sarri, il comandante avrebbe richiesto per rinforzare il suo scacchiere offensivo un nuovo esterno d’attacco: spunta l’ipotesi Bernardeschi

La serie A è quasi imminente e Sarri e la sua Lazio non vogliono farsi trovare impreparati, con il tecnico che vuole la rosa adeguata per la stagione. Secondo quanto viene riportato da TMW il comandante avrebbe richiesto alla società un esterno d’attacco, e il club lo avrebbe individuato in Federico Bernardeschi.

Il calciatore attualmente è al Toronto, ma sogna di ritornare in serie A dopo dove ha giocato con Fiorentina e Juventus. L’ipotesi al momento risulta essere remota ma non da escludere, perchè qualora si riprisse l’occasione Berardi la Lazio andrebbe dritta verso il neroverde.