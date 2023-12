Calciomercato Roma, per la difesa spunta il nome di un ex obiettivo Lazio: i dettagli

Calciomercato Roma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in casa giallorossa spunta un vecchio nome che piaceva alla Lazio

Nonostante manchino ancora alcune settimane alla sessione invernale di calciomercato, la Roma è a lavoro per garantire a Mourinho i rinforzi adatti per il proseguo della stagione. Il club giallorosso si starebbe focalizzando secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sul reparto difensivo, e il giornale entra nello specifico spiegando che tra i nomi che circolano spunta quello di Leonardo Bonucci. L’ex Juve che piaceva molto anche alla Lazio sarebbe stato individuato come rinforzo ideale visto che Smalling tarda a rientrare e Ndicka a breve partirà per la Coppa D’Africa.

Il quotidiano aggiunge inoltre che tra i motivi che spingerebbero alla riuscita della trattativa riguardano anche l’Union Berlino visto è fuori dalla Champions e in piena lotta per la salvezza, condizioni che rafforzerebbero il desiderio del difensore di lasciare la Germania e rientrare in Italia, anche per stare più vicino alla famiglia. Dopo un’intera estate in cui è stato accostato alla Lazio, ora spunta l’opzione giallorossa. E c’è da considerare che Bonucci in futuro vorrebbe studiare da allenatore, per cui finire la carriera allenato da Mourinho potrebbe essere un’esperienza formativa