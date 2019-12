Calciomercato, niente Roma per Pavlovic: il serbo andrà al Monaco

Strahinja Pavlovic andrà al Monaco dopo aver rifiutato la Roma

Strahinja Pavlovic andrà al Monaco dopo aver rifiutato la Roma di Fonseca. Il giovane serbo, dopo essere stato vicinissimo alla Lazio quest’estate, ha scelto la destinazione monegasca. Come riporta Forzaroma.info, il Partizan Belgrado ha un accordo sulla base di 10 milioni più 3 di bonus facili (2 alla venticinquesima presenza e 1 in caso di qualificazione in una coppa europea) e il 10% di un’eventuale rivendita con il Monaco. Viste le cifre, la Roma ha deciso di abbandonare del tutto l’affare.