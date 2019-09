Calciomercato Milinkovic, gli applausi di San Siro alla sostituzione: è un arrivederci?

Calciomercato Milinkovic – Tanti applausi dei tifosi interisti al momento del cambio: potrebbero aprirsi nuovi scenari

Era stato decisivo nell’ultimo precedente Inter-Lazio, ieri ha brillato di meno. Sergej Milinkovic-Savic è rimasto ingabbiato nel centrocampo neroazzurro, non è stato come al solito decisivo per la squadra biancoceleste. Il tecnico Simone Inzaghi ha notato la sua difficoltà e ha scelto di sostituirlo nel corso della ripresa. Come appreso da La Gazzetta dello Sport, al momento del cambio San Siro ha applaudito il giocatore, che ha ringraziato e ricambiato ai tifosi interisti.

NUOVI VECCHI SCENARI DI MERCATO – Un gesto di simpatia reciproca che potrebbe riportare alla luce l’interesse dell’Inter per il serbo. Nella prossima sessione di calciomercato ci si aspetta allora una mossa da Marotta, che già in passato provò a portare Milinkovic alla Juventus. L’appeal della nuova Inter è cresciuto notevolmente nell’ultimo anno, adesso Sergej potrebbe davvero prendere sul serio l’ipotesi neroazzurra. Chiedendo sempre prima “permesso” al presidente Lotito.