Calciomercato, Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan: è ufficiale

Loftus-Cheek, l’ex Chelsea è un nuovo calciatore del Milan: ad annunciarlo è il club rossonero con un comunicato

Il futuro di Loftus-Cheek sarà in Italia, ma non alla Lazio visto che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’ormai ex Chelsea è stato annunciato dal club rossonero con un comunicato

COMUNICATO – AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027