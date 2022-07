Calciomercato, l’ex obiettivo della Lazio Wesley lascia la Premier League: giocherà in Serie B

L’ex obiettivo di calciomercato della Lazio Wesley ha lasciato l’Aston Villa e la Premier League per trasferirsi al Levante nella Serie B spagnola

Wesley, attaccante brasiliano che in passato piaceva molto alla Lazio, lascia l’Aston Villa e la Premier League per trasferirsi in Spagna. È infatti il suo trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, al Levante nella Serie B spagnola.

Ai tempi del Bruges, i biancocelesti misero gli occhi su di lui ma la trattativa saltò perché il club offrì più soldi della Lazio.