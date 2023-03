Calciomercato Lazio, la confessione di Zielinski a Sarri: «Certo, lo farò». Il polacco resta nome caldissimo per l’estate

Come scrive Il Messaggero c’è un retroscena di calciomercato Lazio risalente all’immediato post partita della gara tra i biancocelesti e il Napoli al Maradona. Al fischio finale Sarri ha ricevuto proprio i complimenti da Zielinski, ci ha parlato da solo in un angolo e ha ritrovato la disponibilità a raggiungerlo il prossimo anno: «Ma se vieni da noi, devi abbassarti l’ingaggio», la puntualizzazione del tecnico. E la risposta di Piotr: «Certo».

Il 28enne polacco ha però dato la priorità al Napoli e, non a caso, sta trattando un rinnovo al ribasso. Attualmente guadagna 4,2 milioni, potrebbe scendere a 3,5, è sincero: «Mi sento a casa, voglio restare perché sto benissimo». Tutti pensavano volesse emigrare in Premier a scadenza nel 2024 per ottenere un più lauto ingaggio, ma Zielinski ha bisogno di una comfort zone per rendere al meglio. O sotto il Vesuvio oppure coccolato dal maestro Sarri a Formello.