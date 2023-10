Calciomercato Lazio, sfuma Zielinski? Una big piomba sul polacco

Calciomercato Lazio, rischia di sfumare definitivamente la pista Piotr Zielinski in casa biancoceleste: la Juve piomba sul polacco.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, al di là della necessità di prendere un centrocampista già a gennaio, il calciomercato Juve è rivolto anche alle possibili opportunità estive. A partire da Piotr Zielinksi, che ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno, per il momento non ha ancora rinnovato e continua ad essere corteggiato pure in Arabia Saudita dopo essere stato trattato anche dal calciomercato Lazio in estate.

Per l’azzurro non c’è ancora una trattativa, ma in Polonia segnalano i bianconeri vigili. In caso di mancato prolungamento con il Napoli, un tentativo per la mezzala è da mettere in contro. In questo momento la Juventus è spettatrice e non si fa troppe illusioni anche perché è consapevole del forte feeling tra il giocatore e l’ambiente partenopeo.