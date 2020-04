Calciomercato Lazio, Zidane si oppone alla cessione di Nacho

Calciomercato Lazio, franata per la cessione di Nacho del Real Madrid in estate: Zidane avrebbe bloccato il difensore

Campionato fermo ma possibilità di lavorare a quello che sarà il mercato estivo. Per quanto riguarda la difesa sono molti i nomi sul taccuino del ds Tare e tra i tanti c’è anche quello di Nacho del Real Madrid.

Dalla Spagna però frenano la trattativa: come riporta Defensa Central infatti pare che Zidane si sia opposto alla cessione del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022. Il tecnico francese considera il difensore la prima alternativa ai titolari. Di fatto la volontà del giocatore potrebbe essere determinante ma se ne riparlerà in estate.