Calciomercato Lazio, Zaccagni poteva vestire un’altra maglia dopo il Verona: il retroscena

Calciomercato Lazio, il capitano biancoceleste poteva non vestire la maglia dei capitolini. Svelato il retroscena

Mattia Zaccagni è ormai il capitano inamovibile di questa Lazio. Quest’anno 9 gol e 8 assist, con la doppia cifra che potrebbe arrivare già questa sera a San Siro. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, in passato poteva finire in un’altra squadra.

Infatti, secondo il quotidiano, nel 2021, prima di approdare alla Lazio dal Verona, Zaccagni è stato vicino proprio all’avversario di oggi, il Milan.