Calciomercato Lazio, Wallace-Wolverhampton e quel like…

Calciomercato Lazio, Wallace sempre più vicino al Wolverhampton

Potrebbe muoversi un’altra pedina in uscita in casa Lazio. Il nome prossimo al trasferimento sarebbe quello di Wallace. Come riportato da Radio Sei infatti Jorge Mendes sta lavorando da tempo per il trasferimento del brasiliano.

Il tutto sembrerebbe in dirittura d’arrivo la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club è il Wolverhampton, ed è proprio alla pagina ufficiale del club che il giocatore biancoceleste avrebbe messo like. Chissà che sia un indizio di mercato, a volte un like vale più di mille parole.