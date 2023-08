Calciomercato Lazio, Wieffer: ecco quanto avrebbe offerto Lotito al Feyenoord. Il retroscena e la decisione degli olandesi. I dettagli

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe offerto 15 milioni più un giocatore per arrivare a Wieffer. La decisione del Feyenoord è quella di non cederlo e la trattativa non è nemmeno partita.

Richieste fuori mercato, quelle del club olandese, per un giocatore ritenuto da loro troppo importante. La società capitolina ha capito la volontà degli olandesi e ha virato altrove.