Calciomercato Lazio, Wallace: il riscatto è fissato a 25 milioni

Calciomercato Lazio, il quotidiano portoghese rivela la cifra del riscatto di Wallace attualmente allo Sporting Braga

Fortuna Wallace in estate ha salutato la Lazio andando in prestito allo Sporting Brava. Difficile però che alla fine il prestito si trasformi in un acquisto da parte dei portoghesi. Come riporta A Bola infatti pare che l’intento sia stato quello di cedere il difensore per far aumentare il prezzo del suo cartellino per poi farlo tornare a Roma.

A maggior ragione del fatto – spiega il quotidiano – che il prezzo per il riscatto sarebbe di 25 milioni di euro, una cifra veramente alta e che con molta probabilità vedrà tornare il difensore a Roma in estate.