Calciomercato Lazio, INTRIGO Vitor Roque! Il Barcellona può CAMBIARE le carte in tavola. ULTIMISSIME

Calciomercato Lazio, intrigo Vitor Roque: il Barcellona può aprire ora anche al prestito del calciatore. Lotito ci pensa

Potrebbe esserci un’importante svolta in arrivo nel calciomercato Lazio in riferimento al possibile colpo in attacco da regalare a Baroni.

il centravanti brasiliano 2005 Vitor Roque ha rifiutato l’Al-Hilal, unico club disposto a spendere i 40 milioni che al Barcellona servivano per comprare Williams o Dani Olmo. La

Lazio potrebbe offrire al massimo la metà più il 50%, una proposta stile Greenwood, ma c’è anche un’apertura sul prestito con in agguato soprattutto il Siviglia, oltre il

Porto. Ogni decisione biancoceleste è però legata anche alla politica di ridurre il monte-ingaggi a bilancio