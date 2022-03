Calciomercato Lazio, Vitinha e Vecino: i due nomi per il centrocampo

Calciomercato Lazio: per rinforzare il centrocampo biancoceleste, Sarri avrebbe fatto i nomi di Vitinha e Vecino

La Lazio pensa già al mercato in vista della prossima e ai rinforzi da regalare a Sarri. Tra i reparti da puntellare ci sarà il centrocampo, con l’addio di Leiva che tornerà in Brasile e il destino di Milinkovic-Savic ancora tutto da stabile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome fatto dall’allenatore per raccogliere l’eredità del brasiliano sarebbe quello di Vitinha del Porto. Piace tanto anche Maxime Lopez del Sassuolo.

Come soluzione per rinfoltire il centro del campo, inoltre, non si perde di vista la pista che porta a Vecino in uscita dall’Inter.