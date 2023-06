Calciomercato Lazio, Maximiano verso l’uscita: spuntano due nomi a sorpresa

Calciomercato Lazio, due nomi a sorpresa per il vice Provedel con Maximiano in uscita: spuntano Martinelli e Turati

La cessione di Maximiano e la ricerca di un nuovo vice Provedel rimangono un must del calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero, sul portiere prelevato la scorsa estate dal Granada è forte l’interesse della Fiorentina.

In caso di partenza, oltre al più volte citato Audero, sono spuntate due nuovo candidature per il ruolo di dodicesimo: Martinelli, portiere leader della Fiorentina Primavera di Aquilani, e Turati, portiere del Sassuolo in prestito nell’ultima stagione al Frosinone neopromosso in Serie A.