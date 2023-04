Calciomercato Lazio, trovato il vice Immobile! In pole c’è lui

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno individuato il vice Immobile della prossima stagione: in pole c’è Nzola dello Spezia

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Pinamonti, prima scelta di Sarri, è considerato troppo caro dal club biancoceleste che avrebbe così dirottato le proprie attenzioni su Nzola dello Spezia.

L’attaccante, 27 anni, 15 gol complessivi finora in stagione, ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro. Lotito è pronto ad affondare il colpo.