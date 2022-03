Calciomercato Lazio, chi come vice Immobile? I nomi

In casa Lazio si pensa al calciomercato e a chi potrebbe essere il vice Immobile: tutti i nomi sul taccuino

In casa Lazio si inizia inevitabilmente a pensare al calciomercato e al futuro. Uno dei ruoli da coprire è senza alcun dubbio quello di vice Immobile.

Come riportato da Il Messaggero, i nomi principali sarebbero quelli di Pinamonti e di Esposito. Dopo alcune stagioni non troppo positive, l’attaccante si è rilanciato all’Empoli, come dimostrato dai 9 centri in 30 presenze stagionali. La sua valutazione è di circa 15 milioni, ma i buoni rapporti con Raiola potrebbero aprire un canale preferenziale. Il secondo non sta rendendo al massimo al Basilea, ma Sarri sembra credere nelle sue potenzialità. Occhio però anche all’ipotesi Miranchuk, che continuerebbe a piacere per la sua duttilità.