Calciomercato Lazio, rebus attacco: caccia al vice Immobile

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile e di un attaccante che possa rappresentare una valida alternativa al bomber biancoceleste.

Come evidenziato da Il Messaggero, sembra molto difficile arrivare a Simeone. Resta più che valida la pista Cabral, con Sarri che avrebbe dato il suo assenso pur di essere accontentato in altri reparti. Occhio però anche a Caputo, che potrebbe tornare in voga. Insomma, il calciomercato della Lazio vive anche intorno alla ricerca di una punta che possa far rifiatare il numero 17.