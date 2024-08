Calciomercato Lazio, VERTICE a Cortina tra Fabiani e Lotito: prima le CESSIONI, poi... Di cosa si è DISCUSSO

Calciomercato Lazio, vertice a Cortina tra Fabiani e Lotito: prima le cessioni e poi… Ecco di che cosa hanno discusso i due

Come spiegato da Il Messaggero, nella giornata di ieri c’è stato un vertice tra Fabiani e Lotito, con il DS che ha raggiunto il patron sulle Dolomiti (è infortunato a una mano) per programmare gli ultimi giorni del calciomercato Lazio.

In primis si è discusso certamente del centrocampo, con Alcaraz e Folorunsho come nomi in entrata, ma serviranno prima le cessioni. Basic, Cataldi e Akpa-Akpro sono nomi sempre in uscita, che potrebbero finanziare nuovi colpi in questi ultimi giorni.