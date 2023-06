Sarri-Fabiani, oggi vertice a Castelfranco: scenario a sorpresa sul mercato

Calciomercato Lazio, oggi vertice tra Sarri e Fabiani a casa del tecnico: sul tavolo nuovi nomi rispetto a quelli indicati inizialmente

Quella di oggi sarà una giornata molto importante per il calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, a Castelfranco, dimora di Sarri, andrà in scena un incontro tra il tecnico e la squadra mercato dei biancocelesti capitanata da Angelo Fabiani.

Il lavoro della talent room con algoritmo e analisti ha prodotto una lista di nomi alternativi a quelli indicati a fine campionato dal tecnico (molti dei quali quasi sfumati): l’approvazione o meno del Comandante darà il là alle trattative.