Calciomercato Lazio, spesa in casa Verona: Kumbulla e Faraoni nel mirino

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste ha messo nel mirino due profili del Verona: piacciono Faraoni e Kumbulla

La Lazio lavora in vista del futuro e pensa a come rinforzare al meglio la rosa per disputare la Champions il prossimo anno. Soprattutto nel mirino sono finiti due giocatori dell’Hellas Verona.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti i profili solo la lente d’ingrandimento sono due: Kumbulla e Faraoni. Il primo è un difensore che quest’anno ha disputato un’ottima stagione e che è finito nel mirino anche di molti altri club tra cui l’Inter e il Napoli. La Lazio in questo caso potrebbe far leva sull’ottimo rapporto che il calciatore ha con il connazionale Strakosha. Il secondo profilo è invece un volto noto: Faraoni cresciuto nelle giovanili biancocelesti e trasferitosi poi nel 2010 all’Inter. Il suo cartellino si aggira attorno ai 6.5 milioni di euro. Il suo arrivo non significherebbe per forza la partenza di Marusic.