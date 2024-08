Calciomercato Lazio, Vecino verso il CLAMOROSO addio? Il pensiero del club è chiaro: cosa SUCCEDE

Calciomercato Lazio, Vecino verso il clamoroso addio in questi ultimi giorni di agosto? Il pensiero del club e cosa succede

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di una possibile uscita di Matias Vecino dal calciomercato Lazio, soprattutto in relazione alla scadenza del contratto che arriverà nell’estate del 2025.

In realtà, però, Baroni e Fabiani credono molto nell’uruguaiano nonostante un’età certamente non più giovanissima. Perdere un jolly così in mezzo al campo sarebbe grave, specialmente pensando al fatto che dovrebbe essere sostituito con poco tempo a disposizione.