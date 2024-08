Calciomercato Lazio, anche Vecino PUO’ PARTIRE. Un club ci sta PROVANDO: può riunirsi a un ex compagno

Calciomercato Lazio, anche Vecino potrebbe lasciare il club biancoceleste. Una squadra ci sta provando: può tornare a giocare con lui

Il Besiktas ci vuole riprovare. Dopo Immobile, il club turco guarda sempre al calciomercato Lazio in uscita per provare a rinforzare la sua rosa. Stavolta nel mirino ci sarebbe Matias Vecino per rinforzare il centrocampo.

L’uruguaiano ha un contratto che andrà in scadenza tra poco meno di 12 mesi. Ad oggi la società bianconera non si è ancora esposta, solamente sondaggi, ma presto si potrebbe cambiare fase.