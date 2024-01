Calciomercato Lazio, un vecchio nome potrebbe tornare? Ecco la situazione

Calciomercato Lazio: Antonio Candreva potrebbe essere un’opzione dell’ultima ora per il mercato biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Candreva potrebbe non essere solo una suggestione romantica per la Lazio.

L’esterno della Salernitana sarebbe più di un’idea anche se è difficile che attualmente si liberi dal club campano. Se il giocatore chiedesse però di essere ceduto Walter Sabatini, DS del club, potrebbe aprire alla cessione. Differentemente in caso di retrocessione della Salernitana Antonio potrebbe svincolarsi e diventare così un’idea per giugno.